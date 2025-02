Terranuova Traiana verso l’ostacolo Grosseto

Arezzo, 07 febbraio 2025 – Domenica al Carlo Zecchini il Terranuova Traiana affronterà il Grosseto, due squadre che negli ultimi anni si sono affrontate in match carichi di emozioni, ribaltamenti di fronte e momenti di pura tensione calcistica.

Il primo atto di questa serie di battaglie risale al 13 ottobre scorso, quando al Matteini di Terranuova la squadra di casa si impose per 3-2 al termine di una gara palpitante. Oltre 600 spettatori, tra cui un centinaio di tifosi maremmani, assistettero a un match entusiasmante.

Il Grosseto partì forte con un doppio vantaggio grazie alle reti di Cela al 7’ e Senigagliesi al 21’, ma il Terranuova reagì con determinazione. Bega accorciò le distanze al 34’, riprendendo la ribattuta di Raffaelli su un rigore da lui stesso calciato.

Il pareggio arrivò al 43’ con Tassi, mentre Iaiunese completò la rimonta al 45’. Una partita folle, tutta risolta nel primo tempo, e conclusa con il Grosseto che, sotto la guida di Roberto Malotti, subì una sconfitta che portò alle dimissioni del tecnico, poi sostituito da Luigi Consonni.

Nella stagione precedente, 2022-2023, furono tre i precedenti tra le due squadre. L’11 dicembre, al Carlo Zecchini, il Grosseto si impose di misura grazie a un gol di Cesaroni al 40’ del secondo tempo. Un risultato beffardo per il Terranuova, che sprecò un’occasione colossale nel primo tempo con capitan Alessio Sacconi: dopo aver superato il portiere avversario, il suo tiro a porta vuota fu neutralizzato dal provvidenziale intervento di Cipolletta. Il ritorno, il 23 aprile al Matteini, si concluse con un pareggio 1-1.

Pasciuti portò avanti i maremmani al 33’, ma Benucci ristabilì la parità su rigore all’8’ della ripresa. Nel finale, Petrioli ebbe l’occasione per regalare la vittoria ai valdarnesi, ma non riuscì a concretizzare.

Max Benucci sarà uno degli ex di turno in questa nuova sfida, avendo collezionato 31 presenze e segnato 3 reti con il Terranuova nella stagione 2022-2023. Dall’altra parte, anche Tommaso Degl’Innocenti ha un passato con la maglia del Grosseto, avendo disputato 9 partite nel campionato di Eccellenza 2017-2018 sotto la guida di Consonni e successivamente di Danesi.

L’ultimo incrocio tra le due squadre risale al 14 maggio 2023, nello spareggio salvezza disputato allo stadio Gino Bozzi di Firenze. Una sfida drammatica giocata a porte chiuse a causa della squalifica del Carlo Zecchini, inflitta dal Giudice Sportivo dopo gli incidenti seguiti a Grosseto-Livorno del 28 febbraio.

Il Terranuova, alla sua prima storica partecipazione alla Serie D, si presentò da terzultimo con 35 punti, mentre il Grosseto, undicesimo a pari merito con Sangiovannese e Ostiamare a quota 41, fu costretto ai playout per la peggior classifica avulsa. Il match terminò 0-0 dopo i tempi supplementari, condannando il Terranuova alla retrocessione a causa della posizione inferiore in classifica. Un epilogo amaro per la squadra guidata da Simone Calori, che recriminò per un evidente fallo di mano in area di Carannante durante il primo tempo supplementare, non sanzionato dall’arbitro. Un episodio clamoroso che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita e della stagione.

Sul piano storico, il confronto tra le due squadre appare impari. Il Grosseto, fondato nel 1912, vanta un passato glorioso con sei partecipazioni alla Serie B tra il 2007 e il 2013, un sesto posto con playoff promozione nel 2008-2009, oltre a vittorie in Serie C2, Serie C1 e Serie D, e la Supercoppa di categoria. La squadra rappresenta un capoluogo di provincia con oltre 81.000 abitanti, un contesto ben diverso rispetto alla realtà del Terranuova. Ma, come il calcio insegna, la storia e il blasone non sempre bastano per vincere sul campo.