Terranuova Traiana vince a Poggibonsi: decisivo Massai, espulso Valori

Poggibonsi

0

Terranuova Traiana

1

POGGIBONSI (4-3-2-1): Pacini; El Dib, Borri, Fremura, Cecconi (69’ Boganini), Bigica (90’ Mignani), Mazzolli, Marcucci (69’ D’Amato); Valori, Belli (80’ Salvadori); Bellini. All. Baiano.

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Timperanza; Lischi (46’ Sacconi), Saitta, Senzamici, Tassi; Degl’Innocenti, Massai An.; Privitera, Zhupa (73’ Mannella), Marini; Iaiunese. All. Becattini.

Arbitro: Di Palma di Cassino.

Rete: 58’ Massai An.

Note: espulso al 72’ Valori.

POGGIBONSI – Vittoria pesante per il Terranuova Traiana, che si aggiudica a Poggibonsi tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza e agganciano in classifica la Sangiovannese. Decisiva al 58’ la deviazione di Massai, che raccoglie l’assist di Privitera dal fallo laterale e deposita alle spalle di Pacini. Buon impatto sulla partita per gli ospiti, che si affacciano in zona tiro più volte. Al 9’ Privitera calcia a lato un diagonale sicuro. Anche Mazzolli per il Poggibonsi, tenta la via della rete, in due momenti e in un terzo su punizione, però le conclusioni sono anche in questi casi sono fuori bersaglio. In apertura di ripresa il palo di Degl’Innocenti direttamente dall’angolo. Reclamano i locali al 54’ per una caduta in area di Valori in un contatto con Tassi: l’arbitro ci pensa su e opta per la non concessione. Non fa sconti invece il team di Becattini, che al 58’ trova il vantaggio con la deviazione vincente di Andrea Massai, addirittura da una rimessa con le mani dalla sinistra, protagonista Privitera. Belli manca di testa un pareggio apparso, dalla tribuna, cosa fatta sul preciso cross di El Dib da destra. Poi Valori, già ammonito, si fa cogliere in un fallo di mano che porta al rosso. In dieci il Poggibonsi cerca di mettere in mostra un’idea di riscatto, ma sono i giocatori di Becattini a esultare dopo quattro minuti di recupero.

Paolo Bartalini