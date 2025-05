Terranuova Traiana: Vittoria sulla Sangiovannese e Obiettivo Play-out in Casa

TERRANUOVA

"Questi tre punti sono importanti perché, visti anche i risultati dagli altri campi, ci permettono di disputare i play-out in casa. Era l’obiettivo che volevamo centrare, un risultato che sia i ragazzi che la società meritano". Simone Finocchi esulta dopo la vittoria del Terranuova Traiana sulla Sangiovannese per 1-0 nell’ultima giornata di serie D, grazie al secondo gol stagionale di Alessandro Zhupa. Un successo che, con la vittoria del Figline sul Livorno per 4-1, ha rispedito il club di piazza Casprini in Eccellenza dopo 11 anni. Ma è un’esultanza composta e rispettosa quella del direttore generale del Terranuova, propria di chi è consapevole che la permanenza in categoria non è ancora una certezza e che per raggiungere gli spareggi si è dovuto consumare un doloroso scontro fratricida. "Durante la partita – ha sottolineato Finocchi analizzando il match – abbiamo fatto un gran primo tempo e siamo riusciti a reggere nel secondo, nonostante il grande sforzo della Sangiovannese per pareggiarla. Ricordiamoci che bisogna avere paura di un avversario che in poco tempo prende due legni, soprattutto l’ultimo palo interno".

A chi ha fatto notare che il play-out di domenica potrebbe trasformarsi nella rivincita dopo i fatti delle Due Strade, Finocchi risponde che è necessario quindi mantenere alta la concentrazione per la prossima sfida. "Dobbiamo soltanto prenderci la salvezza – ha aggiunto – e lo dobbiamo anche al Valdarno, dato che resta il dispiacere per la retrocessione della Sangiovannese. Da adesso pensiamo solo a vincere, senza troppi calcoli, perché conosciamo la forza dell’avversario. Se iniziamo a pensare che la partita si giocherà in casa e che potrebbe bastare il pareggio, non ne usciamo". Nonostante il vantaggio dei due risultati su tre, il dg indica come unico obiettivo la vittoria. Appuntamento dunque a domenica 11 maggio, quando il Terranuova Traiana riaprirà i cancelli del Matteini per ospitare per la seconda volta in quindici giorni il Figline di Loris Beoni. Raggiungendo quota 39 punti, i biancorossi hanno migliorato la loro performance in serie D rispetto ai 35 raggiunti nella stagione 2022-2023. Si giocherà in gara secca e al club di piazza Coralli basterà un pareggio per centrare la permanenza. In 7 play-out disputati, i biancorossi si sono salvati 4 volte e 3 sono retrocessi. L’ultimo è svolto il 14 maggio del 2023 contro il Grosseto, che condannò il Terranuova alla retrocessione in Eccellenza.

Francesco Tozzi