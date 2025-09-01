"Terranuova, troppi errori"

TERRANUOVA

Si interrompe il cammino in Coppa Italia del Terranuova Traiana. I ragazzi di Becattini sono stati fermati per 1-0 dal Grosseto di Indiani nella gara secca andata in scena sabato sera allo stadio Zecchini del capoluogo maremmano. A decidere la partita un eurogol di Marzierli al 24’ del primo tempo. Una gara in cui è stato molto impegnato il portiere Pagnini, che ha salvato i terranuovesi in svariate occasioni. Il Grifone poteva imporsi con risultato più ampio, ma i valdarnesi, dopo la prima mezzora di studio, sono stati in grado di contenere gli avversari. Nella ripresa hanno anche sfiorato la rete del pareggio, con un calcio di punizione di Degl’Innocenti che ha toccato la traversa. Becattini, rispetto al match contro lo Scandicci, ha schierato in campo Ficini, rientrante dalla squalifica, al centro della difesa e Ngom dal primo minuto al posto dell’indisponibile Bruni, con Marini, Sborgi e Tassi a supporto della punta ex Fezzanese. "Abbiamo visto una prima mezzora di troppo rispetto e timore verso il Grosseto – ha spiegato Marco Becattini a margine della sfida – siamo stati molto contratti e ho notato delle uscite sbagliate anche da parte di chi non ne perde mai una. Questo è stato un grosso errore mentale da parte nostra e forse ho sbagliato io ad approcciare così questa partita".

Il percorso in coppa non è mai stato un cruccio per il Terranuova Traiana. Come nella passata stagione, anche quest’anno l’attenzione del club di piazza Coralli è rivolta in modo particolare ad ottenere la salvezza in campionato per restare in serie D, magari senza dover passare dalla lotteria dei play-out. La gara di sabato è servita quindi a testare ulteriormente le attitudini di Marini e soci in vista della prima giornata in programma domenica prossima, fischio d’inizio alle 15 al Matteini contro il Poggibonsi.

"Siamo una squadra completamente nuova rispetto all’anno scorso – ha sottolineato l’allenatore di Figline Valdarno – quindi dobbiamo ancora trovare una quadratura. Vedo però un grosso apprendimento da parte dei ragazzi in relazione a quello che abbiamo fatto in un mese".

Il tecnico conta di recuperare Zhupa e Bargellini in breve tempo, visto che sono stati i grandi assenti di questa fase precampionato, e spera che l’infortunio di Saltalamacchia sia meno grave del previsto, dato che l’ex Montevarchi è riuscito a giocare appena 20 minuti. "Domenica c’è bisogno di tutti – ha concluso – Prepareremo la settimana al meglio. Dalla partita con il Grosseto non usciamo con le ossa rotte. Certamente sconfitti, ma a testa alta".

Francesco Tozzi