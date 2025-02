Terranuova va oltre il ko. Becattini: non ci arrendiamo

"Sapevamo di andare incontro a una partita brutta e così è stato. Si è trattato di un match equilibrato deciso alla fine da un singolo episodio: dispiace aver subìto gol a pochi minuti dalla fine". È la sintesi di Marco Becattini, allenatore del Terranuova Traiana, al termine dell’ultima partita di campionato che ha visto i biancorossi affrontare il San Donato Tavarnelle. Allo stadio Pianigiani i valdarnesi sono stati sconfitti di misura, per 1-0, dai gialloblù allenati dal Condor Vitaliano Bonuccelli. Forse, per quello che si è visto in campo, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Ma alla fine conta quando la palla finisce in rete. "Gli avversari - ha spiegato Becattini - sono stati bravi a capitalizzare una punizione. C’è il rammarico perché per tutta la durata della partita non c’è stata una parata da parte di Timperanza. È stata una gara spigolosa, anche perché il campo non permetteva altrimenti, in cui la squadra ha comunque retto. Resta il fatto che loro l’episodio sono riusciti a crearlo mentre noi no". La vittoria per i chiantigiani è arrivata all’85’, quando Senesi, sulla battuta di un calcio di punizione, ha intercettato Cecchi andando in gol di testa. "Può essere un passo indietro dal punto di vista del risultato - ha aggiunto il tecnico del Terranuova - per quanto riguarda invece l’atteggiamento non penso. Uscire da Tavarnelle senza punti fa sicuramente male in uno scontro diretto".

Francesco Tozzi