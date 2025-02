Terranuova, Zhupa: "A Tavarnelle scontro salvezza diretto. Mentalità giusta per vincere"

Gara esterna in vista per il Terranuova Traiana di Marco Becattini. Dopo il pareggio interno con l’Aquila Montevarchi, domenica Sacconi e soci si dirigeranno allo stadio Pianigiani di Tavarnelle Val di Pesa per affrontare il San Donato di Vitaliano Bonuccelli. "Si tratta di uno scontro diretto molto importante per entrambe le squadre - ha affermato l’attaccante Alessandro Zhupa - Andremo in trasferta con la testa giusta, confrontandoci con la miglior difesa del campionato. Nelle ultime due gare abbiamo tirato fuori l’atteggiamento giusto, che è ciò che ci è stato chiesto dal mister. Grazie a questo abbiamo ottenuto quello che volevamo". Zhupa, classe 2005, è arrivato a gennaio dal Montevarchi dopo aver trascorso la passata stagione con il Figline. "A Terranuova mi sto trovando bene - ha aggiunto - i compagni mi hanno accolto subito nel gruppo e sono contento di quanto fatto finora. È arrivato anche il mio primo gol". Sua infatti la rete del parziale 1-1 allo Zecchini di Grosseto, partita poi vinta dai biancorossi per 2-1. Domenica si aprirà un nuovo capitolo per la corsa salvezza. Inoltre, a testimonianza del grande rispetto tra le due compagini, al termine della partita il San Donato Tavarnelle offrirà una merenda a tutti i presenti allo stadio Leonardo Pianigiani. Un gesto da considerarsi come un terzo tempo in salsa calcistica.

Francesco Tozzi