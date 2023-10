Terre di Castelli. È la quinta di fila

terre di castelli

4

nibbiano

0

TERRE DI CASTELLI: Venturelli, Gargano, Hajbi, Carta (71’ Ferrari), Dembacaj, Massari (6’ Gozzi), Hoxha, Bruno (81’ Pampaloni), Esposito L. (75’ Uhunamure), Pigozzi, Scarlata (63’ Stanco). A disp: Lenzi, Esposito E., Ben Driss, Cornia. All. Domizzi

NIBBIANO: Murriero, Castellana, Bernardi (66’ Borsatti), Ababio (56’ Compaore), Pinton, Boccenti, Baldini (46’ Monopoli), Vingiano (74’ Ferro), Grasso, Lancellotti, Michelotto (52’ Minasola). A disp: Valizia, Celotti, Jakimovski, Equo. All: Volpi

Arbitro: Nicotra di Finale

Reti: 26’ e 48’ Scarlata, 38’ L. Esposito, 62’ Bruno

Note: ammoniti Carta, Vingiano, Lancellotti e Venturelli

Il Terre di Castelli è un rullo compressore e con la quinta vittoria di fila sale al 2° posto, rosicchiando 2 punti alla capolista Cittadella (+5). Unica nota stonata il bruttissimo infortunio di capitan Massari al 6’ quando Grasso entra in ritardo su Massari mentre colpisce di testa, nella caduta il difensore si fa male al ginocchio e Grasso non fermato dal direttore di gara centra il sette. Al 12’ punizione di Scarlata che si stampa sulla traversa dopo una deviazione di Murriero. Al 26’ Scarlata che intercetta un tiro di Pigozzi deviandolo imparabilmente in porta. Al 36’ Hoxha si aggiusta una palla difficilissima in area e spara in porta ma la seconda traversa di giornata gli nega il sigillo personale. Due minuti e Luca Esposito raddoppia insaccando da pochi passi una respinta del portiere. Al 40’ Scarlata semina tre avversari e calcia da trenta metri, palla fuori, ma è solo la brutta copia dell’azione del 48’ quando invece mette la palla nell’angolo basso alla destra di Murriero. Tre a zero alla fine del primo tempo che non fa una piega. Secondo tempo in totale controllo per il Terre che colleziona altre due nitide palle gol con Esposito al 60’ e 72’ entrambe parate da Murriero ma soprattutto centrando il bersaglio con il giovane Bruno che conclude una azione da manuale del calcio.