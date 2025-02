Terza Categoria. Al Godo il recupero con lo Junior. Ora la vetta è meno lontana

Si avvicina alla vetta della classifica del girone A di Terza Categoria, il Godo, che vince 2-1 in extremis il suo primo recupero, contro il Junior Cervia, nella gara non giocata lo scorso 25 gennaio. Segnano per primi i cervesi, che passano in vantaggio al 21’ del primo tempo con Iorio, ma nel finale i rossoblù ribaltano tutto: al 31’ del secondo tempo pareggia Mantovani e al 5’ minuti di recupero Brane Diop segna la sua 15ª rete stagionale – è sempre più capocannoniere del girone – che regala la vittoria e i 3 punti ai suoi.

Ora il Godo ha 4 punti in meno della capolista San Zaccaria ma ha già riposato e deve anche recuperare la gara di sabato scorso, rinviatra per impraticabilità di campo, assieme a quelle di Giovecca (contro il Saline Romagna) e quella di Bagnara della Wild opposta proprio allo Junior Cervia. Queste tre partite sono state messe in calendario il prossimo mercoledì 19 febbraio alle ore 20,30.

Intanto, per il mercoledì 26 febbraio – sempre in orario serale – sono stati programmati i quarti di finale del Memorial Vitali, ovvero la Coppa di Terza Categoria. Non hanno subito variazioni di sorta Biancanigo-Lugo, Ulisse&Penelope-Real Voltanese e Junior Cervia-Giovecca mentre Atlas Santo Stefano-Prada si disputerà a San Pietro in Campiano. Si gioca in gara secca con i calci di rigore in caso di parità al 90’. Le quattro qualificate disputeranno le semifinali con identica formula.

