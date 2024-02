Terza categoria. Al Paganico basta Cavaliere. Il San Quirico dietro rallenta

Il Paganico vince di misura, il San Quirico rallenta e così la formazione di mister Amedei allunga a più tre. Dietro vince soffrendo la Virtus Amiata che adesso è a soli due punti dalla seconda posizione. Si fa molto avvincente quindi la lotta per il primo posto in Terza categoria, anche se la capolista ha già riposato e le inseguitrici dovranno fermarsi per una domenica da qui alla fine del torneo.

La classifica: Paganico 47, San Quirico di Sorano 44, Virtus Amiata 42, Ribolla 34, Alta Maremma 30, Aurora Pitigliano 29, Braccagni 28, Orbetello Scalo 27, Civitella 22, Sticciano 22, Atletico Grosseto 21, Polisportiva Scansano 20, Batignano 18, Capalbio 16, Semproniano 8.