Terza categoria. Alberese, big match con l’Alta Maremma

E’ la domenica della verità in Terza categoria. Prima contro seconda in classifica. Ad Alberese i padroni di casa sfidano ’Alta Maremma, seconda con quattro punti in meno e due partite da recuperare. Una sfida che potrebbe dare maggiori risposte su chi potrà vincere il campionato. Pitigliano e Rispescia, terze, saranno invece impegnate, rispettivamente, in casa con il Ribolla e in trasferta con il Montiano. Il Capalbio, quinto, è atteso sulla carta da un impegno non impossibile con il fanalino di coda Orbetello Scalo.

Il programma: Aurora Pitigliano-Ribolla, Braccagni-Semproniano, Montiano-Rispescia, Sticciano- Civitella, Capalbio-Orbetello Scalo, Atletico Grosseto-Scansano, Alberese-Alta Maremma. Riposa: Batignano.