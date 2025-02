Terza categoria. Alberese e Scansano. In ballo stasera c’è la Coppa

E’ la grande serata di Alberese e Scansano che si sfidano per alzare la coppa di Terza categoria.

Oggi alle 20.30 al centro sportivo "Frida Bottinelli Brogelli" di via Lago di Varano si disputa la finale di Coppa provinciale di Terza categoria. Anche quest’anno, dopo molte partite giocate, è tempo di consegnare l’ambìto trofeo organizzato dalla Delegazione di Grosseto presieduta da Agide Rossi, nonché valido per il "Memorial Umberto Baldelli e Paolo Santamaria". A contendersi il trofeo saranno le formazioni dello Scansano e dell’Alberese. Grande attesa a Grosseto per questo incontro che oppone l’Alberese (in campionato primo in classifica) allo Scansano (che naviga invece in posizioni centrali della graduatoria).

Se al termine dei novanta minuti regolamentari il risultato fosse in parità verranno disputati due tempi supplementari e se persistesse ancora la parità si ricorrerà alla lotteria dei calci di rigore. La manifestazione è iniziata a settembre con i primi scontri, per poi proseguire con le semifinali con triangolare di qualificazione. Stasera, al termine dell’incontro verranno effettuate le premiazioni di rito da parte della Delegazione provinciale Figc con la presenza del delegato Agide Rossi.