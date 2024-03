Terza categoria. Anticipo a Pagnana per il Calasanzio. Derby a Ponzano

Sarà il Calasanzio, nell’ormai consueto anticipo del venerdì sera, ad aprire oggi la 21esima giornata del girone B della Terza Categoria di Pisa. Alle 21 a Pagnana i gialloblù di mister Lazzoni ricevono il Casteldelbosco, che in classifica li precede di 3 punti. La sfida più interessante, però, è il derby tutto empolese di domani alle 17.45 al Michelucci di Ponzano tra i padroni di casa e il Ponte a Elsa. Un incontro importante soprattutto per i biancorossi ospiti, in piena corsa per un posto nei play-off. Sempre domani pomeriggio, ma con inizio previsto alle 15, testa coda per la capolista Avane, che ospita il Marciana penultimo. Un pronostico sulla carta chiuso, ma occhio alle sorprese visto che i pisani proprio la settimana scorsa hanno frenato La Corte, seconda forza del campionato in scia dei gialloneri di Coppola. Infine, domenica alle 15 trasferta complicata per il Giovani Fucecchio 2000 a Lari contro il Perignano, terzo a quota 32.

Nel raggruppamento A di Firenze, invece, i punti più pesanti sono in palio domani al Brandani di Montelupo nella sfida tra Capraia e San Lorenzo. I padroni di casa devono infatti vincere per rimanere agganciati al treno play-off. Domani alle 15, invece, trasferta a San Vincenzo a Torri per gli empolesi del Serravalle, mentre alla stessa ora a Marcialla il City ospiterà lo Sporting Lazzeretto in uno scontro diretto tra formazioni del circondario, che vede favoriti gli ospiti, forti di un vantaggio di 12 punti.