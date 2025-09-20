Terza categoria. Atletico Impruneta, il nuovo consiglio

Nuovo presidente per l’Atletico Calcio Impruneta. Il consiglio direttivo ha eletto Matteo Marconi come nuova guida societaria. L’attività è rivolta in particolar modo alla squadra di Terza categoria, sotto la regia dell’allenatore Leonardo Evangelisti, coadiuvato da un valido staff e con una squadra che vuole ben figurare. Marconi ha già dato le prime indicazioni dei suoi progetti di rafforzamento del club che riguardano anche un restyling dello storico Stadio dei Pini di Impruneta e per tale finalità sarà necessario un coinvolgimento del sindaco Riccardo Lazzerini. Il nuovo presidente Matteo Marconi ha obiettivi di crescita numerica e qualitativa potenziando il gruppo direttivo e le finalità del blasonato sodalizio. Infine nella sua presentazione rivolge una particolare dedica al padre Emilio Marconi, deceduto lo scorso aprile, che venti anni fa era stato alla presidenza dell’Impruneta Tavarnuzze. Marconi porterà avanti un lavoro nel solco dell’esperienza e della professionalità con lo sguardo rivolto al futuro per nuovi e importanti traguardi.

F. Que.