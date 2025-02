Terza categoria. Atletico, pari con il Bacchereto

L’Atletico Esperia ha pareggiato fra le mura amiche, non riuscendo ad andare oltre il 2-2 con il Bacchereto. Un pareggio che ha se non altro consentito ai padroni di casa di avanzare di un punto e di appaiare l’Eureka al quarto posto in classifica, in piena zona playoff. La ventesima giornata del campionato di Terza Categoria si è conclusa con il tradizionale posticipo del lunedì, con la classifica aggiornata che sta fornendo un quadro più esaustivo delle forze in campo.

Emerge con forza la Polisportiva Carraia, che mantiene la vetta con 48 punti e mira a calarsi sempre più nel ruolo di "lepre": con la caduta del Tobbiana (sconfitto in casa dal Paperino San Giorgio e scivolato al terzo posto a -8) l’inseguitrice più prossima è La Libertà Viaccia, seconda a quota 43. Tra l’altro, il Carraia ha la possibilità di allungare ulteriormente, perché il prossimo turno proporrà proprio La Libertà Viaccia – Tobbiana che è di fatto uno scontro diretto. Parlando di lotta per gli spareggi-promozione, fra quelle non citate resta in corsa anche Las Vegas, che occupa il quinto posto e sembra essersi messa alle spalle il periodo di appannamento.

Passando invece al girone di Pistoia, il Prato Nord U21 ha rimediato una nuova battuta d’arresto: nonostante i due gol segnati dai giovani di mister Rauseo, il Cerbaia ha vinto 4-2. Sarà quindi necessario riscattarsi il prossimo weekend al Galleni, battendo lo Sporting Lazzaretto per tentare di lasciare il penultimo posto in classifica.

L’ultimo aggiornamento riguarda infine la Coppa Faggi: la finalissima si disputerà il prossimo 19 marzo al Chiavacci, in gara unica, con calcio d’inizio alle 21. E la vincitrice andrà poi a disputare insieme alle vincitrici delle altre coppe provinciali di Terza un mini-torneo che dovrebbe mettere in palio un posto in chiave-promozione in Seconda.

G. F.