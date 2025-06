Terza categoria. Atletico Valdipesa. Una realtà in crescita

Atletico Valdipesa, che bella realtà. Passione e attaccamento al territorio sono i valori portanti di questa società nata nel luglio 2023 e che prenderà a parte anche quest’anno al campionato di Terza categoria. Le gare casalinghe saranno giocate il venerdì sera in notturna allo stadio di Cerbaia. Questo giovane club è attivo in stretta collaborazione con il Cerbaia Calcio, che milita in Promozione, con finalità sportive e sociali. Il Valdipesa ha sullo stemma cervo e torre, colori gialloblu, per dimostrare lo stretto rapporto con i paesi di Cerbaia e San Casciano.

"La finalità del nostro club - afferma la presidentessa Elena Cherubini - è quella di dare la possibilità di continuare a giocare a chi esce dagli Juniores non rientrando nella prima squadra e ad altri giocatori del paese e del territorio. Lo scorso anno avevamo 32 calciatori in rosa e solo 2 di Firenze. Ringrazio il presidente del Cerbaia Luca Presciutti e tutto lo staff per la fattiva e proficua collaborazione".

Motivato e con entusiasmo l’allenatore del Valdipesa, Alessandro Marinai: "Ci stiamo rinforzando per continuare il nostro percorso di crescita dopo i buoni risultati iniziali e per dare la possibilità ai migliori di mettersi in evidenza. Un ragazzo del posto Francesco Esposito è salito dalla Terza alla Promozione". Lo staff direttivo: presidente Elena Cherubini, vice presidente Barbara Salcuni, direttore sportivo Francesco Previte detto Teddy, allenatore Alessandro Marinai, preparatore atletico Antonio Vezzosi, social media manager Giada Vignolini

La rosa giocatori attuale, sono previsti altri arrivi. Portieri: Alessandro Raspollini e Olmo Preveri. Difensori: Dario Castrucci, Filippo Fino, Niccolò Cellerini, Andrea Guidi (cap), Alessandro Poggi. Centrocampisti: Samuele Piccini, Alessandro Mannori, Marco Vignolini, Samuele Cestelli, Lorenzo Manetti, Tommaso Marinai, Leonardo Faggioli, Niccolò Petrozza, Pietro Bucciarelli, Niccolò Pireddu, Mikelanxhelo Ndoka. Attaccanti: Leonardo Zeoli, Andrea Damiano, Alessandro Pelli, Marco Lazzerini. Iniziò preparazione 25 agosto in sede.

Francesco Querusti