Terza Categoria. Avane, N’Guessan è l’uomo partita. Ponte a Elsa, un inizio col botto

Seconda vittoria di fila nel girone A della Terza Categoria di Firenze per l’Avane, che nella terza giornata ha espugnato il campo dell’Atletico Impruneta grazie a un gol di N’Guessan nella ripresa. I gialloneri empolesi salgono così a 6 punti, a meno tre dalla vetta, insieme al Marcialla City che fa sua in rimonta la sfida interna col Serravalle, vendicando così il ko subito in Coppa Provinciale. Succede tutto nel secondo tempo, dove al vantaggio ospite di Kanina risponde una doppietta di Costantini su punizione e rigore. Serravalle che tornerà in campo stasera alle 21.30 al Calugi di Cortenuova per ospitare l’Atletico Valdipesa nella terza e decisiva sfida del triangolare del primo turno di Coppa Provinciale. Le due squadre hanno gli stessi 3 punti, ma i ragazzi della coppia Mauri-Curcio sono obbligati a vincere per qualificarsi, a causa della peggior differenza retei. Tornando al raggruppamento A fiorentino niente da fare infine per Calasanzio e Ponzano. Ai primi non basta un gol di Caciagli per evitare il ko per 2-1 sul campo dell’Atletico Esperia, mentre i ragazzi di Bianchi cedono 2-0 in casa all’Eurocalcio Firenze.

Passando al girone B di Pisa inizia col botto la stagione del Ponte a Elsa. I biancorossi espugnano 5-0 Montopoli. Mattatori Bagnoli e Scattini, autori di una doppietta a testa, mentre a completare la cinquina ci ha pensato Falco. Inizia invece con un pareggio esterno la stagione del Gavena Giovani, uscito indenne da Pontedera contro la Stella Azzurra. Di Bartoli la rete biancoceleste. Ko casalingo, infine, per il Giovani Fucecchio 2000 che al termine di una gara combattuta fino agli ultimi minuti esce sconfitto con il punteggio di 2-1 dal Casteldelbosco: inutile il centro bianconero di Cerri. Chiudiamo con il girone B del campionato di Lucca, dove il Galleno è tornato a casa con un pareggio a reti bianche dall’esordio ufficiale in Versilia, contro il neonato Nhul Viareggio.