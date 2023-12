Terza Categoria. Avane, poker nel recupero e primato nel mirino. Il derby Lazzeretto-Capraia promette spettacolo

Poker nel recupero e meno 2 dalla capolista La Corte. Sarà un Avane lanciatissimo quello che si presenterà domenica a Pontedera (fischio d’inizio alle 14.30) contro il Freccia Azzurra. Grazie al 4-1 rifilato mercoledì sera in casa al Casteldelbosco (reti di Khazen, Mouthi e Viti, oltre a un autogol) i gialloneri empolesi hanno infatti staccato al 2° posto il Ponte a Elsa, che domani alle 14.30 proverà a riscattare la prima sconfitta di Perignano ospitando il Porta a Lucca. I Pisani sono comunque un cliente insidioso che naviga ai margini della zona play-off. Nello stesso girone B della Terza Categoria di Pisa, però, ad aprire questa decima giornata è l’anticipo di stasera al Galli di Fucecchio tra il Giovane 2000 (affidato al vice Orlacchio dopo le dimissioni di mister Peruzzi per divergenze con la società) e la capolista a punteggio pieno La Corte. Turno di riposo da calendario, invece, per il Ponzano e forzato per il Calasanzio, visto che lo Zambra si è ritirato.

Passando al raggruppamento A fiorentino, invece, interessante derby domani alle 14.30 tra Sporting Lazzeretto e Capraia. Il precedente del primo turno di Coppa Provinciale è terminato 2-2, ma in campionato il Capraia vanta ben 13 punti di vantaggio. Di scena domenica pomeriggio alle 14.30, infine, le altre due compagini del circondario. A Firenze il Marcialla City sarà nella ’tana’ del Quinto, che ha gli stessi 6 punti in classifica, mentre a Monterappoli gli empolesi del Serravalle riceveranno la visita dell’Atletico Esperia, formazione quinta in classifica con 7 vittorie ed una sola sconfitta nelle 10 gare fin qui disputate.