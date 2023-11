Terza categoria. Bargecchia-Sp.Forte è il derby che spicca nel settimo turno

Sabato ricco in Terza categoria dove si gioca la 7ª giornata di campionato.

Nel girone B di Lucca tutti in campo oggi nel primo pomeriggio in contemporanea. Il piatto forte è il derby versiliese che si gioca alle 14.30 a “Le Colline“ fra un Bargecchia in crisi di risultati (e che ha anche già cambiato la guida tecnica) ed uno Sporting Forte dei Marmi che invece è (ri)lanciatissimo. Alle 14.30 anche Retignano-Sant’Alessio al “Macchiarini-Ricci“ e Stiava-Morianese al “Martellini“.

Nel girone unico di Massa invece, dove mercoledì sera nel recupero del 4° turno il SalaVetitia Seravezza FC ha perso male, con supponenza, 1-0 sul campo dell’Attuoni Avenza, oggi riposa la capolista Montagna Seravezzina. Il Seravezza FC cerca riscatto alle 14.30 in trasferta al “Castel Dell’Aquila“ contro la Gragnolese. Posticipa lunedì sera lo Sporting Marina al “Pedonese“ col Don Bosco Fossone.

In Coppa provinciale mercoledì ci sarà il decisivo (per andare in semifinale) Sporting Forte-Stiava.