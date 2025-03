Terza categoria. Bartoletti e Palandri fanno volare il San Felice

Bartoletti e Palandri hanno messo a segno le due reti che hanno consentito al San Felice capolista di espugnare il campo del Ramini, per un 2-0 che lancia la squadra di coach Borrelli a +11 sul Sarripoli (che ha ancora una gara da recuperare rispetto alla prima della classe). È la sintesi della ventitreesima giornata del campionato di Terza categoria, che si è chiusa lo scorso weekend. Detto della banda Borrelli, anche il Sarripoli continua a marciare: dopo il successo per 2-0 sull’Olmi (con Met Hasani e Cipriani belle vesti di trascinatori) l’attuale seconda forza del torneo ha la possibilità di accorciare le distanze e portarsi a nove lunghezze dalla vetta, a patto di vincere il recupero contro la Ligacutiglianese.

Da segnalare l’ascesa del Valenzatico, che si consolida al terzo posto dopo aver superato di misura in trasferta (1-0, gol di Ballerini) l’Hitachi. E può sorridere anche il Bottegone, considerando il 2-0 interno rifilato al Capostrada con gli acuti di Donati e Calamai. Occhio anche all’outsider che arriva da Cerreto Guidi: lo Sporting Lazzereto ha annichilito a Prato il Prato Nord U21 con un netto 5-1 (propiziato dalle doppiette di Demiri e De Vincentis) e si è così appropriato della sesta posizione di classifica.

Risale a metà graduatoria il San Piero, con il bis di Fioriello e gli assoli di Formato e Landini necessari per imporre un 4-1 a domicilio all’Olimpia Pistoiese. Equa spartizione della posta in palio, nell’incontro fra Montale Pol.90 Antares e Sporting Casini: Rrukaj da un lato e Mugnaini dall’altro hanno certificato l’1-1 emerso al termine dei novanta minuti di gioco. Vittoria pirotecnica per il Cerbaia, che a Cutigliano ha vinto il confronto con la Ligacutiglianese per 4-3. Un campionato che si conferma insomma sempre più avvincente e competitivo, sotto ogni aspetto.

Giovanni Fiorentino