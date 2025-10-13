TERZA CATEGORIA: ben 16 gol, poker di tarantola. Monti e Spartak Apuane a valanga su Attuoni e Terrinca. Vincono di misura Cinquale, Fosdinovo e Polisportiva Carrarese

Addio pareggi banali, neanche uno negli anticipi della giornata numero due del campionato di Terza categoria. Quattro blitz: quello roboante della portaerei Monti che passa per sei volte al "Deste’ contro l’Attuoni, straordinaria la marcia ascensionale dello Spartak Apuane che ’fora’ per cinque volte la porta del Terrinca, la Polisportiva Carrarese passa al ’Tolaro’ in scioltezza contro lo spuntato ValliZeri, il Cinquale con un golletto di Ofretti affonda le resistenze della Palleronese. Ben 16 le reti. E’ presto per bilanci ma i pronostici estivi si stanno rispettando: in prima fila erano stati messi Cinquale, Monti, Fosdinovo e Spartak Apuane e ci siamo, mentre Podenzana e ValliZeri – anche loro tra i favoriti – stanno sbuffando. Due delle cinque reginette Monti e Spartak Apuane hanno evidenziato un collettivo vero, Il Monti manda in avanscoperta Tarantola, il cannoniere nella serata con 4 gol, mentre l’undici biancorosso del presidente Massimiliano Ferro ha ‘bucato’ il Tirrenca con i gol di Tavoni, Della Pina, Soldani e la doppia di Turba. Si è detto orgoglioso dei suoi ragazzi il tecnico della Polisportiva Carrarese, Andrea Nicoli: "La squadra ha disputato una grande partita, con l’atteggiamento giusto, ha portato a casa tre punti pesantissimi sul campo di una delle squadre più forti del campionato. I ragazzi hanno saputo soffrire nei momenti difficili e reagire da gruppo vero". Stasera si giocano Royal Dallas-Marmese e Sporting Marina-Filattiera.

Risultati: Cinquale-Palleronese 1-0; Attuoni-Monti 0-6; Podenzana-Fosdinovo 0-1; Terrinca-Spartak Apuane 0-5; ValliZeri-Polisportiva Carrarese 1-2. Ebal