Terza categoria. Bene il San Rocco. Poker del Serre . Chiusi, giornata no

Questi i quattro anticipi di sabato della prima giornata del campionato di Terza categoria. Chiusdino-San Rocco 1-3: un autogol e una doppietta di Merka regalano alla nuova matricola i primi tre punti. I locali vanno in rete con un rigore di Osti. Sporting Gracciano-Virtus Biancoazzurra 0-1: il match viene deciso da una rete di Gianni al 43’. Circolo Agrestone-Pievescola 1-0: i locali giocano in dieci dal 20’ ma nella ripresa è decisivo un autogol su punizione di Castaldo. Geggiano-Ancaiano 1-1: un gol per parte, Heugap per i locali e Chiarelli per gli ospiti. Sempre nel girone senese due gare si sono giocate ieri. Upp Poggibonsese-Meroni 1-2: segnano Macchiarelli e Pecciarelli per il Meroni e Francini per la Upp. Cus Siena-Sangimignanese 0-3: segna Saxon al 33’ ed al 35’ e poi va in gol Muzzi al 73’. Queste le partite del girone B aretino. Raddese-Serre 1-4: una doppietta di Cufta e le reti di Natale ed Ejupi danno al Serre i primi tre punti della stagione. La Raddese segna con Bianchi. Berardenga-Quercegrossa 1-1: Doda e Pianigiani, rispettivamente per i locali e per gli ospiti, decidono il confronto. Rapolano-Castellina Scalo 2-1: la spuntano i termali andando in rete con Cenni su rigore e con Bari. Agli amaranto non basta la marcatura di Arigò.

Nel girone A aretino sono tre le partite che hanno visto in campo squadre senesi. Montallese-Montecchio 2-1: per i senesi in gol Amato al 55’ e Marelli al 62’. Pietraia-Chiusi 2018 4-1: il gol di Fragola è il classico gol della bandiera. Giornata no dei chiusini. Sant’Albino-Monticchiello 2-3: bianconeri sul 2-0 con Souane al 26’ e Tahiri su rigore al 40’. Nella ripresa segnano Balliu su rigore e Castello per il Sant’Albino e Biagiotti per il Monticchiello.

Giuseppe Stefanachi