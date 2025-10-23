Terza categoria. Bianchi e Naglieri trascinano la Cdp Vaianese: vinto il derby contro La Briglia

La CDP Vaianese si è aggiudicata il derby di Vaiano. Ed il Firenze Nord ha pareggiato (forse un po’ a sorpresa) tra le mura amiche con il Colonnata. Questo, in sintesi, l’esito finale dei posticipi del terzo turno del campionato di Terza Categoria. Due partite disputatesi lo scorso lunedì, che hanno aggiornato la classifica. Quella forse più "sentita" era la stracittadina della Valbisenzio, considerando che fino a poche stagioni fa molti dei giocatori in campo (nonché i dirigenti) erano uniti sotto lo scudo di un’unica società che lottava stabilmente per la promozione in Seconda Categoria (sfiorandola in almeno due occasioni tra il 2022 ed il 2023). Bianchi e Naglieri hanno griffato il 2-1 che ha consentito alla Vaianese di superare La Briglia (che resta ancora in attesa dei primi punti stagionali, al pari di Montepiano e Prato Nord U21) e di salire a 4 punti in classifica, conquistando così il primo successo stagionale. Raggiungendo così il Firenze Nord, che puntava a sfruttare il fattore-campo per centrare la seconda vittoria nel torneo. E invece, ai gol di Notturno e del "solito" Degl’Innocenti hanno risposto i rivali con Conciarelli e Ricapito, fissando il punteggio sul 2-2. Grazie a questo pareggio, il Colonnata ha conquistato il primo punto della stagione in campionato. Continua insomma a profilarsi un torneo equilibrato: al comando della graduatoria c’è il terzetto formato da BGV Soccer, Paperino San Giorgio e Peretola. Un trio che viaggia a punteggio pieno, avendo centrato tre vittorie su tre. Alle loro spalle, con 7 punti, c’è però il Vernio di Lorenzo Scilla, reduce dal successo contro la Calenzanese, e che il prossimo weekend farà visita proprio al Peretola: un incontro che potrebbe lasciare il segno sulla classifica, secondo tre diverse opzioni. Tra gli spettatori interessati ci sarà indubbiamente anche il San Giusto, quarto a 6 punti, ringalluzzito dalla vittoria casalinga conquistata contro il Bacchereto.