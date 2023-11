Terza categoria. Big-match a Castel del Piano

Oggi si sfidano seconda e terza in classifica. A Castel del Piano andrà in scena Virtus Amiata-Ribolla, rispettivamente terza e seconda in classifica. Per gli amiatini si tratta della giusta occasione per provare a rifarsi sotto al duo di testa, distante ad oggi 5 punti. Per il Ribolla invece sarà necessario non perdere per evitare di veder scappare via il Paganico: la capolista, seppur con gli stessi punti, ma con una gara in meno, oggi sarà a Roccatederighi contro l’Alta Maremma. Dietro, interessante il match di Batignano dove arriva un Braccagni con la voglia di inserirsi nella corsa playoff. Il S. Quirico non dovrebbe rischiare in casa col Capalbio mentre l’Orbetello Scalo potrebbe avere qualche problema dal Semproniano. Il programma: Alta Maremma-Paganico, Aurora Pitigliano-Sticciano, Batignano-Braccagni, Civitella-Scansano, Orbetello Scalo-Semproniano, San Quirico-Capalbio, Virtus Amiata-Ribolla.