Terza categoria. Bis di Ricci e Corradi. La Coppa all’Alberese

E’ l’Alberese ad alzare al cielo la Coppa Provinciale di Terza categoria. La finalissima, giocata in via Lago di Varano, ha visto la vittoria per 3-1 della formazione di mister Lupo contro la Polisportiva Scansano. La finale, che era valida anche per il "Memorial Umberto Bardelli e Paolo Santamaria" (organizzata dalla Delegazione provinciale Figc) ha visto una sfida equilibrata, con lo Scansano di mister Angelini che era anche passato in vantaggio su calcio di rigore, prima di venire ripresa e superata dalla squadra di mister Lupo.

Nel primo tempo l’Alberese ha avuto alcune palle gol importanti ma è alla mezzora che si sblocca l’incontro con il calcio di rigore di De Maria. Nella ripresa l’Alberese è tornato in campo con maggiore piglio, provando a pareggiare i conti. E dopo dieci minuti c’è stato il pari con Ricci che di forza ha trovato il gol del pareggio. Alla mezzora un calcio di rigore per l’Alberese: Ricci porta a due i gol. A questo punto lo Scansano prova una reazione mettendo in area di rigore alcuni palloni importanti ma che non creano seri pericoli per la porta dell’Alberese e nei minuti di recupero arriva il tris con Corradi che insacca per il definitivo 3-1.

Al termine son state effettuate le premiazioni dal Delegato provinciale Figc Agide Rossi, con il segretario Claudio Pepi e il dirigente Manrico Lucchetti con la consegna di un ricordo della manifestazione alla terna arbitrale, la consegna delle medaglie e di una coppa allo Scansano secondo classificato ed infine le medaglie e il trofeo della Coppa all’Alberese.

ALBERESE: Boccio, Cerboneschi (Ombronelli), Chiaretti, Mazzieri, Mazzi (Galli), Tavarnesi, Steri (Alberti), D’Ovidio, Ricci, Palmieri (Guidi), Martini (Corradi). A disposizione: Conti, Boldorini, Salusti, Papini. All. Lupo.

SCANSANO: Tosini G., Andreini, Mohshine (Rossi), Nurchi, Sgherri, Bartolini (Dabo), Nzesseu, Kaia (Celhaka), Pandolfi (Magassouba), Bojang, De Maria. A disposizione: Tosini A., Drame, Lega, Bernardi. All. Angelini.

Arbitro: Giordano di Grosseto

Reti: 31’ De Maria, 10’st, 30’st Ricci, 49’st Corradi.