Terza categoria. Cadono Stiava, Bargecchia e Lido. Il SalaVetitia vince il derby 3-2

In Terza categoria vediamo che cosa è accaduto nella 20ª giornata (la 7ª di ritorno) nei gironi di Lucca e Massa Carrara con le tante gare posticipate al lunedì sera... e un paio di rinvii.

Girone B lucchese. Mentre la capolista Vorno viene fermata dal maltempo (ma resta comunque prima a +3 sul Sant’Alessio, potendo poi tornare a +6) si registrano le sconfitte di tutte e tre le versiliesi del torneo. Il Bargecchia cade 3-1 contro un lanciatissimo Lammari: a “Le Colline“ la rete bargecchina è di Del Chiaro. Il Lido di Camaiore, sempre rimaneggiato, è in crisi netta di risultati (è alla 4ª sconfitta di fila ed ha fatto solo 2 punti nelle ultime 6 gare) cedendo il passo pure al Veneri che s’impone 2-0 al “Benelli“ dove i cavallucci chiudono anche in 10 per il rosso diretto a Del Prete. Lo Stiava viene piegato 2-1 sul campo della seconda della classe Sant’Alessio, non bastandogli il gol di Andrea Dati valso il provvisorio 1-1. Gli altri risultati: Atletico Marginone-BioAcqua Av Le Case 0-0; Villa Basilica-Traversagna 4-2; Galleno-Real Borgo Pittini 1-0; Spianate-Vorno rinviata per impraticabilità di campo.

Girone unico apuano. Prosegue il testa a testa in vetta fra il SalaVetitia Seravezza (che fa sua la stracittadina con la Montagna) e a -2 il Monti (che travolge il Cinquale). La capolista verdazzurra in uno dei tanti "monday-night" abbatte la Montagna Seravezzina 3-2: al “Buon Riposo“ decidono i gol di Davide Di Clemente, Federico Tosi e Andrea Soldani che rendono vani i sigilli nerogialli a firma Angelo Mataj e Federico Tarabella. Finisce in parità l’altro derby versiliese fra Retignano e Sporting Forte dei Marmi: l’1-1 è frutto del "botta e risposta" tra Simone Cimardi e Fabio Perregrini. Lo Sporting Marina batte 3-2 l’Attuoni Avenza grazie alla doppietta di Cesare Biasci ed al singolo di Lorenzo Genovesi. Gli altri risultati del 20° turno: Cinquale-Monti 2-6; Fosdinovo-Podenzana 0-1; Virtus San Marco Luni-Spartak Apuane 3-5; Gragnolese-Don Bosco Fossone rinviata per impraticabilità di campo.