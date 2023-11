Terza Categoria. Calasanzio ai quarti di coppa e subito in campo

Il nuovo weekend di 3ª Categoria alle porte si apre stasera con 2 anticipi del girone B di Pisa. Alle 21 al Galli di Fucecchio il Giovani 2000 ospita il Perignano. Per i bianconeri di Peruzzi si tratta di uno scontro diretto visto che gli ospiti, seppur con una partita in più, hanno gli stessi 6 punti. Uno in meno del Calasanzio, che alla stessa ora sarà impegnato al Marconcini di Pontedera contro il Castel del Bosco, penultimo e ancora a caccia del primo successo stagionale. Nello stesso raggruppamento domani alle 14.45 derby tra l’imbattuto Ponte a Elsa e un Ponzano in crescita. Infine, lunedì sera alle 21 l’Avane si recherà al Fiorentini di Cascina per chiedere strada al fanalino di coda Marciana.

Passiamo al girone A fiorentino, che domani alle 14.30 vede lo Sporting Lazzeretto ricevere i fiorentini del Quinto, penultimi con soli 2 punti. Contemporaneamente il Marcialla City sarà a Calenzano contro il solido Carraia. Domenica alle 14.30 invece gli altri due incontri del girone che riguardano squadre locali. A Monterappoli il Serravalle ospita il Calenzano, mentre a Lastra a Signa il Capraia sfiderà la capolista a punteggio pieno La Lanterna. Match che 4 giorni dopo la sfida di Coppa Provinciale, che ha visto prevalere 5-3 ai supplementari La Lanterna. Per il Capraia hanno segnato Allegri, Botti e Pellegrini. Sempre negli ottavi della stessa competizione il Calasanzio fa suo il derby empolese col Ponzano. Vaglini e Bianco hanno firmato il 2-1 finale in favore del team di Lazzoni. Ponzano in gol con Iacovino.