  4. Terza Categoria. Camerlona resta sola al comando. Cade il Cral Mattei

Terza Categoria. Camerlona resta sola al comando. Cade il Cral Mattei

di UGO BENTIVOGLI
7 ottobre 2025
Nel girone A di Terza resta al comando la sola Camerlona che batte 1-0 il Sant’Alberto – gol del sempiterno Roccetti – e stacca la Marradese, bloccata sullo 0-0 dal Wild Bagnara. I granata sono così raggiunti al secondo posto dal Real Mamante, vittorioso 2-1 col Cral Mattei, grazie anche al quarto gol di Beccacece in campionato. Nel girone B non smette di segnare Perparim Lamkja (in foto): per lui 5 gol in campionato, e contributo importante nel 3-0 del Vatra – capolista con Juvenilia, Compagnia dell’Albero e Villanova – all’Endas Monti. Terza Categoria Ravenna (4ª giornata). Girone A: Atlas-Sal. Romagna 2-3, Cervia Utd U21-Coyotes 3-2, Giovecca-Atl. Lugo 3-2, L. Adriano-St. Azzurra 3-1, Marradese-Wild Bagnara 0-0, Pol. Camerlona-S. Alberto 1-0, R. Mamante-E. Mattei 2-1. Classifica: Pol. Camerlona 12; Marradese, R. Mamante 10; Saline Romagna 9; Cervia Utd U21, Wild Bagnara 7; Atl. Lugo 6; Giovecca, L. Adriano, Atlas 4; S. Alberto 2; E. Mattei, Coyotes, St. Azzurra 1. Girone B: C. dell’Albero-Prada 4-1, Sp. Castel Guelfo-Biancanigo 2-4, Conselice-Villanova 1-1, Jcr Juvenilia-Ulisse&Penelope 6-1, P. Corsini-Faenza U21 1-2, Sp. Lugo-Bisanzio 0-2, Vatra-Monti 3-0. Classifica: Vatra, Juvenilia, C. dell’Albero, Villanova 5; Sp. Lugo, P. Corsini, Faenza U21 7; Conselice 6; Bisanzio, Biancanigo, Prada 4; E. Monti 2; Sp. Castel Guelfo 1; Ulisse&Penelope 0.

u.b.

© Riproduzione riservata

