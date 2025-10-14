Terza Categoria. Camerlona sempre a punteggio pieno. Cervia ko contro Lugo

Nel girone A di Terza prosegue il duello tra la capolista Camerlona, ancora a punteggio pieno e l’imbattuta Marradese del tecnico Samuele Spignoli (in foto), staccata di 2 punti. La Camerlona si impone 4-1 in casa del Real Mamante nel big match di giornata: decisivo l’inizio folgorante dei ravennati con 3 gol in 19’ grazie a Luca Guerra, Orioli e Fidone su rigore. Marradese lanciata da Casalone: è sua la tripletta del 3-0 ai Coyotes. Molto più equilibrio nel girone B con sei squadra, guidate da Juvenilia e Compagnia dell’Albero, in appena 2 punti. Terza Categoria Ravenna (5ª giornata). Girone A: Atl. Lugo-Cervia Utd U21 5-2, Coyotes-Marradese 0-3, E. Mattei-L. Adriano 0-3, R. Mamante-Pol. Camerlona 1-4, S. Alberto-Atlas 2-2, Sal. Romagna-Giovecca 2-0, St. Azzurra-Wild Bagnara 1-7. Classifica: Pol. Camerlona 15; Marradese 13; Saline Romagna 12; R. Mamante, Wild Bagnara 10; Atl. Lugo 9; L. Adriano, Cervia Utd U21 7; Atlas 5; Giovecca 4; S. Alberto 3; E. Mattei, Coyotes, St. Azzurra 1. Girone B: C. dell’Albero-Sp. C. Guelfo 6-1, Faenza U2-Ulisse&Penelope 2-1, Biancanigo-Sp. Lugo 1-3, Bisanzio-Conselice 2-0, Monti-Juvenilia 1-3, Prada-P. Corsini 2-0, Villanova-Vatra 1-1. Classifica: Juvenilia, C. dell’Albero 11; Sp. Lugo, Faenza U21 10; Vatra, Villanova 9; Bisanzio, P. Corsini, Prada 7; Conselice 6; Biancanigo 4; E. Monti 2; Sp. C. Guelfo 1; Ulisse&Penelope 0.

u.b.