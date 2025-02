Terza categoria: capolista in casa contro il Montale Pol. 90 Antares. Il San Felice vuole dimenticare il ko di Coppa

Il San Felice primo della classe tenterà di mettersi subito alla spalle la delusione per la Coppa Pezzimenti sfuggita ai rigori. E il Sarripoli, secondo, spera in un contraccolpo per potersi avvicinare alla vetta. Tutto pronto per la ventiduesima giornata del campionato di Terza categoria, che si disputerà oggi pomeriggio a partire dalle 14.30. Cinque le gare che inizieranno a quell’ora, iniziando per l’appunto da San Felice–Montale Pol. 90 Antares: gli uomini di coach Borrelli hanno visto sfumare la possibilità di chiudere la stagione con il double e dovranno quindi essere motivati a mantenere (o incrementare) l’attuale divario di otto punti nei confronti dell’Arci Sarripoli (che riceverà la Ligacutiglianese partendo con i favori del pronostico).

Al terzo posto, ma decisamente più staccato, c’è il Ramini, che vuol comunque continuare a stupire e sarà motivato a far risultato nella tana del Valenzatico. Idem dicesi per il Bottegone, quarto, di scena al sussidiario Franchi di Agliana contro il San Piero. L’ultima gara di questo lotto metterà invece di fronte il Cerbaia e i pratesi del Prato Nord U21. Due i match delle 15: da un lato c’è l’Hitachi, galvanizzata dalla vittoria in coppa ai rigori, che si misurerà in trasferta con lo Sporting Lazzeretto. La squadra di coach Esterasi peraltro dovrà recuperare l’incontro con lo Sporting Casini mercoledì prossimo alle 21 e potrebbe quindi scalare qualche posizione. L’altra partita riguarda proprio i quarratini, che allo Stella attendono l’Olimpia Pistoiese. E poi, alle 18.30, al Frascari inizierà Capostrada Belvedere–Olmi, mettendo di fronte due compagini in cerca di continuità. Chiusura con le valdinievoline impegnate nel girone B di Lucca, che giocheranno oggi: alle 14.30 Atletico Marginone–Bioacqua Le Case e Lido di Camaiore–Veneri, alle 15 Galleno–Real Borgo Pittini e Villa Basilica–Traversagna.

Giovanni Fiorentino