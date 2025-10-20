Terza categoria. Castellina scalo e Quercegrossa, vittorie convincenti

Nel girone senese di terza categoria vincono le tre capoliste e la classifica si allunga! Agrestone-San Rocco 1-4: segna Dede per i locali, mentre per gli ospiti ci sono due doppiette di Passaretti e Merka (il secondo al 90’ su rigore). Geggiano-Sangimignanese 0-1: è Gelli a decidere il match. Chiusdino-Virtus Biancoazzurra 2-2: valdelsani in vantaggio al 7’ con Furno ma Kamara pareggia al 19’ su rigore. Nella ripresa al 55’ segna Manca per i locali ed all’84’ Shullani fa il 2-2. Cus Siena-Meroni 2-3: le reti di Barbetti, Pecciarelli e De Carlo regalano al Meroni una vittoria più sofferta del previsto. Pievescola-Ancaiano 1-4: l’Ancaiano dilaga grazie alle reti di Filippini, Mensini su rigore, Roncucci e Toracca su rigore. Il gol della bandiera per i giallorossi è firmato da Cavallini. Upp Poggibonsese-Sporting Gracciano 7-1: una tripletta di Fusco, una doppietta di Francini e le reti di Croci e Bartalini e la Upp fa festa! Un autogol consola lo Sporting.

Nel girone A aretino il Monticchiello fa capire di non essere una meteora... Petroio-Tuscar 0-0: primo punto per i blucerchiati. Monsigliolo-Monticchiello 0-1: colpaccio dei bianconeri, ancora a punteggio pieno! Decisiva la rete di Biagiotti al 31’. Pietraia-Montallese 1-1: ad inizio partita segnano gli aretini su punizione. Nella ripresa pareggia Marchini. Sant’Albino-Chiusi 2018 4-2: il Sant’Albino vince grazie alla doppietta di Stoian (il secondo su rigore) ed alle reti di Fucelli e Vata.

Nel girone B aretino significative le vittorie di Castellina Scalo e Quercegrossa, due formazioni considerate sicure protagoniste del raggruppamento. Raddese-Lorese 2-4: terza sconfitta per i chiantigiani che sono andati in rete con una doppietta di Catarzi su rigore. Atletico Valdambra-Berardenga 1-1: al 56’ Ramadani riporta in parità il match dopo il gol del Valdambra al 13’. Badia a Roti-Quercegrossa 1-3: con un rigore di Rosati e con le reti di Ossomba Atangana e di Avola i rossoblù ottengono la loro prima vittoria. Castellina Scalo-Serre 2-1: un rigore di Bussu ed una rete di Prazza decidono una fida in cui il Serre ha segnato con Cufta. Rapolano-Kerigma 2-0: i termali conquistano i tre punti con le reti firmate da Bari ed Ettoufi.

