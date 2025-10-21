Terza Categoria. Cervia United U21, vittoria con otto gol. Cade il Conselice

Terza Categoria ricca di gol, soprattutto nel girone A. Spicca l’8-0 casalingo del Cervia United Under 21 contro il Cral Mattei: segnano 2 volte Manole e Diuss, nonché una a testa Belleffi, Denzel Ken Eko (in foto), Benyoussef e Dia. La capolista Camerlona, a punteggio pieno. batte 2-1 (gol di Mariani e Donatini) l’Atletico Lugo e resta in vetta. Nel girone B la Compagnia dell’Albero vince 5-3 a Conselice con una tripletta di Poletti e resta in testa da sola per il pari (0-0) della Juvenilia col Faenza. Risultati Terza Categoria Ravenna (6ª giornata). Girone A: Atlas-Coyotes 0-3, Cervia Utd U21-E. Mattei 8-0, Giovecca-R. Mamante 1-1, L. Adriano-S. Alberto 2-2, Marradese-St. Azzurra 2-0, Pol. Camerlona-Atl. Lugo 2-1, Wild Bagnara-Sal. Romagna 2-2. Classifica: Pol. Camerlona 18; Marradese 16; Saline Romagna 13; R. Mamante, Wild Bagnara 11; Cervia Utd U21 10; Atl. Lugo 9; L. Adriano 8; Giovecca, Atlas 5; Coyotes, S. Alberto 4; E. Mattei, St. Azzurra 1. Girone B: Conselice-C. dell’Albero 3-5, Jcr Juvenilia-Faenza U21 0-0, P. Corsini-Biancanigo 1-1, Sp. Castel Guelfo-Villanova 1-2, Sp. Lugo-Monti 2-0, Ulisse&Penelope-Bisanzio 0-1, Vatra-Prada 1-0. Classifica: C. dell’Albero 14; Sp. Lugo 13; Vatra, Juvenilia, Villanova 12; Faenza U21 11; Bisanzio 10; P. Corsini 8; Prada 7; Conselice 6; Biancanigo 5; E. Monti 2; Sp. Castel Guelfo 1; Ulisse&Penelope 0.

u.b.