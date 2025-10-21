Acquista il giornale
Terza Categoria. Cervia United U21, vittoria con otto gol. Cade il Conselice

di UGO BENTIVOGLI
21 ottobre 2025
Terza Categoria ricca di gol, soprattutto nel girone A. Spicca l’8-0 casalingo del Cervia United Under 21 contro il Cral Mattei: segnano 2 volte Manole e Diuss, nonché una a testa Belleffi, Denzel Ken Eko (in foto), Benyoussef e Dia. La capolista Camerlona, a punteggio pieno. batte 2-1 (gol di Mariani e Donatini) l’Atletico Lugo e resta in vetta. Nel girone B la Compagnia dell’Albero vince 5-3 a Conselice con una tripletta di Poletti e resta in testa da sola per il pari (0-0) della Juvenilia col Faenza. Risultati Terza Categoria Ravenna (6ª giornata). Girone A: Atlas-Coyotes 0-3, Cervia Utd U21-E. Mattei 8-0, Giovecca-R. Mamante 1-1, L. Adriano-S. Alberto 2-2, Marradese-St. Azzurra 2-0, Pol. Camerlona-Atl. Lugo 2-1, Wild Bagnara-Sal. Romagna 2-2. Classifica: Pol. Camerlona 18; Marradese 16; Saline Romagna 13; R. Mamante, Wild Bagnara 11; Cervia Utd U21 10; Atl. Lugo 9; L. Adriano 8; Giovecca, Atlas 5; Coyotes, S. Alberto 4; E. Mattei, St. Azzurra 1. Girone B: Conselice-C. dell’Albero 3-5, Jcr Juvenilia-Faenza U21 0-0, P. Corsini-Biancanigo 1-1, Sp. Castel Guelfo-Villanova 1-2, Sp. Lugo-Monti 2-0, Ulisse&Penelope-Bisanzio 0-1, Vatra-Prada 1-0. Classifica: C. dell’Albero 14; Sp. Lugo 13; Vatra, Juvenilia, Villanova 12; Faenza U21 11; Bisanzio 10; P. Corsini 8; Prada 7; Conselice 6; Biancanigo 5; E. Monti 2; Sp. Castel Guelfo 1; Ulisse&Penelope 0.

u.b.

© Riproduzione riservata

