Terza Categoria. Che derby tra Cervia United e Saline Romagna. La Polisportiva Camerlona al debutto interno

Torna in campo domani la Terza Categoria ravennate con tutte le gare del girone A e due anticipi di quello B che, peraltro, si concluderà solo martedì sera col posticipo tra Conselice e Prada. Nel girone A è ancora sub iudice la gara del primo turno tra Marradese e Giovecca: un pari che verrà valutato dal giudice sportivo soltanto mercoledì prossimo, intanto resta il pareggio per 3-3. Molto interessante il derby tra Cervia United Under 21 e le Saline Romagna, entrambe a punteggio pieno dopo la prima di campionato. Le neofite del torneo (oltre ai giovani faentini), Sant’Alberto e Real Mamante cercano la prima vittoria rispettivamente contro Atletico Lugo e Coyotes.

Duello anche tra sconfitte al primo turno tra Lido Adriano e Wild Bagnara. C’è poi aspettativa per la prima casalinga della Polisportiva Camerlona, a valanga una settimana fa contro i Coyotes anche grazie ai 3 gol di Geordie Bini, ovviamente capocannoniere del gruppo, seguito da un altro Bini, Marco, della Marradese (con 2 reti) a braccetto con Thiam delle Saline Romagna. Nel girone B domani si gioca a Ravenna la sfida in anticipo tra Compagnia dell’Albero ed Endas Monti, entrambe in caccia del primo successo, come d’anticipo giocano Sporting Castel Guelfo contro Faenza Under 21, desiderosa della prima vittoria tra i grandi.

Programma Terza Categoria Ravenna (2ª giornata, ore 15,30). Girone A (domani): Atletico Lugo-Sant’Alberto, Atlas-Marradese, Cervia Utd Under 21-Saline Romagna, Giovecca-E. Mattei, Lido Adriano-Wild Bagnara, Pol. Camerlona-Stella Azzurra, Real Mamante-Coyotes. Classifica: Atlas, Pol. Camerlona, Atletico Lugo, Cervia Utd Under 21, Saline Romagna 3; Marradese, Giovecca, Sant’Alberto-Real Mamante 1; Coyotes, E. Mattei, Lido Adriano, Stella Azzurra, Wild Bagnara 0. Girone B (domani): Compagnia dell’Albero-Monti, Sporting Castel Guelfo-Faenza Under 21. Domenica: Porto Corsini-Ulisse&Penelope, Sporting Lugo-Jcr Juvenilia, Vatra-Bisanzio, Villanova-Biancanigo. Martedì (ore 20,30): Conselice-Prada. Classifica: Porto Corsini, Sporting Lugo, Villanova 3; Biancanigo, Compagnia dell’Albero, Conselice-Monti, Faenza Under 21, Juvenilia, Sporting Castel Guelfo, Vatra 1; Bisanzio, Prada, Ulisse&Penelope 0.

u.b.