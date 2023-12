Terza categoria. Coppa Faggi, domani scattano le semifinali

La decima giornata del campionato di Terza Categoria si è chiusa pochi giorni fa. Ma prima del prossimo turno pronto a dipanarsi nel weekend, alcune formazioni saranno chiamate a cimentarsi nelle semifinali della Coppa Faggi: in palio, domani, c’è il passaggio del turno e l’appprodo alla finalissima della competizione. Il match di cartello è indubbiamente il derby vaianese, fissato per le 21, Valbisenzio Academy e La Briglia Vaiano si sfideranno nuovamente, a distanza di qualche giorno dallo scontro diretto andato in scena in campionato. A prevalere, in quel caso, sono stati gli uomini di coach Antonio Imbriano, alla luce del 2-0 finale. Occhio anche alla matricola Grignano: i ragazzi del tecnico Nesi e del sindaco di Agliana Luca Benesperi, al ritorno in Terza dopo anni d’assenza, se la vedranno al Cambi con il San Giusto.

g. f.