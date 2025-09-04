Terza categoria. Coppa Fringuelli, ecco il programma

Inizia la stagione per le squadre di Terza Categoria. Si sono chiuse le iscrizioni, con 39 società partecipanti della provincia di Firenze, e subito si scende in campo per il primo turno della Coppa Fringuelli. Le partite sono in programma tra venerdì 5 e lunedì 8 settembre.

In programma Giovani Fucecchio 2000-Calasanzio, Gavena Giovani-Galleno, Avane-Malmantile, Ponzano-Ponte a Elsa, Atletico Valdipesa-Marcialla City (nel triangolare riposa il Serravalle), Atletico Esperia-Firenze Nord, Sestoese-Quinto, VI Razzi-Eurocalcio Firenze (riposa Lacalenzanese), San Paolino Caritas-San Vincenzo a Torri (riposa il Peretola 1873), San Salvi Sancat-Club Sportivo Firenze (riposa la Virtus Lilliano), Antellese-Atletico Impruneta, Tosi-Sales (riposa il Santa Brigida), Vicchio Sandro Vignini-Sieci (riposa la Nova Vigor Misericordia), Scarperia-Londa, Rontese-Caldine e Vaglia-Cavallina (riposa l’Afrorenze).

Le gare di ritorno e la seconda giornata dei triangolari si giocheranno nel prossimo fine settimana. I triangolari si concluderanno il 1° ottobre.