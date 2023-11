TERZA CATEGORIA. Coppa Fringuelli, La Laterna in forma

Secondo turno per la Coppa Fringuelli di Terza Categoria, che ha messo in scena gli ottavi di finale. Si conferma La Lanterna, capolista del Girone A, che a Lastra a Signa ha battuto per 5-3 il Capraia. Netta vittoria casalinga anche per la Sandro Vignini Vicchio (leader del Girone B), che ha superato l’Albereta ’72 con il punteggio di 4-1. Successo in casa anche per l’altra squadra mugellana rimasta in corsa, il Vaglia, che ha battuto per 2-0 la Sestoese. Il San Lorenzo Campi Giovani ha vinto per 2-0 sul proprio campo contro il Carraia. Netto successo in casa per il San Vincenzo a Torri, che ha battuto per 3-0 l’Atletico Valdipesa. Vittoria casalinga per la Sales, che si è imposta per 2-0 contro il San Paolino Caritas.

L’unica gara finita ai calci di rigore ha visto prevalere il Carbonile, che ha espugnato il campo del Tosi: la gara si era conclusa sul 2-2 al 90’ e sul 3-3 dopo 120’. Nella sfida tutta empolese, infine, il Calasanzio ha superato per 2-1 il Ponzano.