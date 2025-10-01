Terza categoria. Coppa Fringuelli, oggi l’ultimo turno

Stasera si conclude il primo turno nella Coppa Fringuelli riservata alle squadre della Terza Categoria provinciale fiorentina. Tutte le partite si disputano in notturna.

In programma alle 20.30 Serravalle-Atletico Valdipesa (riposa il Marcialla City), Lacalenzanese-VI Razzi (riposa l’Euro Calcio Firenze), San Vincenzo a Torri-Peretola (riposa il San Paolino Caritas), Virtus Lilliano-San Salvi Sancat (riposa il Club Sportivo Firenze), Santa Brigida-Tosi (riposa la Sales) e Cavallina-Afrorenze (riposa il Vaglia). Alle 21 conclude il programma Nova Vigor Misericordia-Vicchio Sandro Vignini, che si gioca al "Bresci" di Rufina; nel triangolare riposano le Sieci. Le qualificate dei triangolari raggiungeranno le squadre che hanno superato il turno negli accoppiamenti giocati con gare di andata e ritorno. Sono già state ammesse al secondo turno Calasanzio, Galleno, Malmantile, Ponte a Elsa, Atletico Esperia, Quinto, Antellese, Londa e Rontese.

La manifestazione proseguirà con il secondo turno, che si giocherà mercoledì 29 ottobre.