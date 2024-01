Terza categoria. Coppa, in campo per le semifinali

Terzo incontro delle semifinali di Coppa provinciale di Terza categoria. Stasera infatti si decidono le finaliste della competizione.

Alle 18 oggi a Castel del Piano scenderanno in campo Virtus Amiata ed Orbetello. Del triangolare fa parte anche l’Aurora Pitigliano, già eliminata, avendo perso 4-3 contro la Virtus e 2-1 contro l’Orbetello Scalo. Si sfidano quindi due formazioni con gli stessi punti, e gli amiatini proveranno a far valere il fattore campo. Alle 21.15 invece, sul neutro di Campagnatico, si affrontano Atletico Grosseto e Paganico. Del triangolare fa parte anche il Ribolla. Nel primo turno Ribolla ed Atletico Grosseto avevano impattato 1-1, poi lo stesso Ribolla aveva perso 3-0 a Paganico. Ribolla quindi già fuori, Paganico che ha 3 punti ed Atletico con 1. Ai padroni di casa serve necessariamente vincere per andare in finale, mentre al Paganico basta anche un pareggio.

La finale è in programma a febbraio su campo neutro.