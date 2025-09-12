Terza categoria: coppa Italia nel weekend

AREZZOComplice i due gironi in cui è stato suddiviso il campionato, in virtù dell’inserimento di formazioni provenienti dalla vicina provincia di Siena, ecco che la Coppa di Terza categoria rappresenta l’unico torneo interamente aretino. Torneo che prenderà il via proprio questo fine settimana visto che la Delegazione provinciale di Arezzo della And ha ufficializzato il programma. Nel primo turno sono previsti due triangolare e quattro confronti nel formato andata e ritorno che decreteranno quali formazioni potranno accedere alla fase delle semifinali dove saranno tre i posti a disposizione. Intanto domenica si parte con la prima giornata dei triangolari. Il Badia a Roti ospiterà la Lorese tra le mura amiche con calcio di inizio alle 15.30, resterà a riposo il Badia Agnano. Sempre domenica ecco il Kerigma ricevere a Ponticino il San Leolino, la new entry di questa stagione. La formazione bucinese dopo una lunga esperienza nelle categorie amatoriali ha deciso di puntare sui dilettanti partendo appunto dalla Terza categoria. Ai box in questo caso l’Atletico Valdambra. Per questi due triangolari domenica 21 settembre spazio alla seconda giornata, la terza invece sarà il 28 settembre.

A Monsigliolo ecco un derby tra i biancazzurri di casa e il Montecchio che non lascia le categoria amatoriale e raddoppia presentandosi appunto ai nastri di partenza della Terza categoria. Spazio quindi al derby tra Pietraia e Terontola e quello aretino tra Tregozzano e San Marco La Sella, in campo a Ca’ de Cio. Per la Buscar invece esordio a Monterchi contro i gialloverdi di casa. In questo caso di tratta di partite andata e ritorno, previsto il 28 settembre salvo anticipi e posticipi.

M.M.