Terza categoria - Coppa provinciale. Scontri diretti e triangolari: un sabato denso di sfide

Seconda giornata di Coppa provinciale di Terza Categoria. La ventottesima edizione della competizione (quinto "Memoriale Pierluigi Simi, Giancarlo Davini, Enrico De Luca"), oggi farà conoscere chi già passerà il turno per quanto riguarda gli accoppiamenti diretti.

Vediamo il dettaglio. Al campo di Sorbano del Giudice, alle 15.30, si affronteranno, nella gara di ritorno, Calcistica Popolare Trebesto - Aquila Sant’Anna, con i padroni di casa favoriti dopo la vittoria per 3 a 0. Sarà una bella sfida anche quella del "Tei", tra Atletico Marginone e Villa Basilica, con gli ospiti che, all’andata, si sono imposti per 3 a 2. Lo Spianate ospiterà, alle 15.30, il Badia Pazzeveri ed in questo caso i giochi sono più che mai aperti dopo lo 0-0. Al campo sportivo di Piegaio si affronteranno due novità: Pescaglia e Giesse Barga con i barghigiani forti del 3 a 2.

Si giocheranno poi la seconda giornata dei triangolari, con la terza sfida in programma mercoledì 8 ottobre. Ai "Laghetti", alle 15.30, il Lammari ospita il San Vito che ha perso in casa 3 a 2 contro la Morianese; mentre il Lucca Ovest se la vedrà, a Carignano, contro il Farneta che arriva dalla pesante sconfitta contro il San Lorenzo per 3 a 0. L’altra novità sarà il debutto dell’Atletico Peñarol che riceverà la visita del Coreglia che, al termine di una partita combattuta, ha perso 3 a 2 contro il Barga. Chiude il quadro dei triangolari la sfida tutta garfagnina tra Villetta e Sporting Vagli che sabato scorso ha pareggiato 2 a 2 con il Casciana Poggio.

Alessia Lombardi