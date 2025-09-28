Terza categoria - Coppa provinciale: i risultati e i gol. Trebesto, Marginone, Spianate e Giesse avanti

Seconda giornata della Coppa provinciale. La Popolare Trebesto accede ai quarti pareggiando 1-1 con l’Aquila Sant’Anna (autogol di Sebastiani e rigore di Carro). Il Marginone passa ai rigori, dopo aver vinto 1 a 0 contro il Villa Basilica, grazie a Pirito, durante i tempi regolamentari. Secca vittoria dello Spianate 4-1 (doppietta di Brachini e gol di Gentile e Galligani) contro il Badia Pozzeveri (che ha accorciato con Frosini). Spianate accede, così, ai quarti di finale. Il Pescaglia ha battuto 3-2 il Giesse Barga, grazie alla doppietta di Pellegrini ed al gol di Frugoli; mentre gli ospiti ci hanno provato con Amato e Bonini; ma, grazie ai calci di rigore, i barghigiani festeggiano il passaggio del turno.

Si sono giocate anche le gare della seconda giornata dei triangolari. Il San Vito ha espugnato 3-1 (con Volo, Vellutini e Tessieri) il campo del Lammari (che ha accorciato con Carignani) e, adesso, si deciderà tutto dopo la sfida Morianese - Lammari. Pareggio 1-1 tra Atletico Peñarol (gol di Spinu) e Coreglia (Balsotti); la prossima sfida vedrà di fronte Barga - Atletico Peñarol. Vittoria esterna del Farneta (con Galli) che passa sul Lucca Ovest, con quest’ultimo che, mercoledì 8 ottobre, affronterà il San Lorenzo. Vittoria a suon di gol del Villetta sullo Sporting Vagli, con i padroni di casa che riescono a passare con le reti di Nelli Gregori, Satti, Pioli e Mariani: adesso ci sarà la sfida tra Casciana Poggio e Vagli.

Alessia Lombardi