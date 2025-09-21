TERZA CATEGORIA. Coppa provinciale. Ecco i risultati del primo turno
Nella prima giornata di coppa non sono mancate la sorprese nelle prime gare dei triangolari. Soltanto tre quelle con andata e ritorno. L’Aquila Sant’Anna ha perso 3 a 0 contro la Calcistica Popolare Trebesto che è passata grazie a Tusa, Ramacciotti e Nacchia; il Villa Basilica (con Giulianelli, Galligani e Del Magro) ha battuto il Marginone cui non è bastata la doppietta di Perito; il Barga ha vinto con Wurach, Simonini ed Amato contro il Pescaglia che ci ha provato con Cristofani e Mazzucchi. Sabato prossimo i ritorni.
Gli altri match dei trinagolari. Il Barga ha espugnato il campo del Coreglia con Della Mora, Brucciani e Turini; i padroni di casa hanno accorciato con Chiriacò e Bernardini (prossima sfida Coreglia - Atletico Peranol). Vittoria a suon di gol anche per il S.Lorenzo (doppietta di Dianda e gol di Simonetti e Kishta) contro il Farneta che adesso se la vedrà contro il Lucca Ovest. Al San Vito non bastano le reti di Ciervo e Puccetti, perché la Morianese riesce a vincere con Berti, Lenci e Amidei (e adesso aspetterà l’esito della sfida tra San Vito e Lammari). Pareggio a Suon di gol tra Sporting Vagli e Casciana Poggio. I padroni di casa vanno a segno con una doppietta di Franchi, ma il Casciana rimane in partita con Magazzini ed un calcio di rigore di Micchi (sabato si affronteranno Sporting Vagli e Villetta). Il quadro si chiuderà con la sfida di domani, alle 21, con il derby interessante tra Badia Pozzeveri e Spianate.
Intanto la "Figc" ha diramato il calendario del campionato che prenderà il via sabato 4 ottobre e terminerà il 9 maggio, (poi i play-off).
Alessia Lombardi
