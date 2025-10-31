Terza Categoria. Coppa Provinciale. I calci di rigore decidono i verdetti

Ci sono voluti i rigori in entrambe le sfide di Coppa Provinciale Fringuelli, che hanno visto protagoniste le tre squadre del circondario. Partiamo dalla sfida di Pagnana tra Calasanzio e Galleno, con i padroni di casa che sono riusciti a rimontare due volte lo svantaggio con una doppietta di Taddei (un rigore e una punizione). Per gli ospiti, invece, sono andati a segno Donati su punizione e Tambellini sugli sviluppi di un corner. Nella lotteria dal dischetto, poi, ha prevalso il Galleno a causa dell’unico errore locale di Mernissi. Galleno che ora affronterà quindi nei quarti il Malmantile, capace di eliminare sempre dagli undici metri il Ponte a Elsa dopo il 2-2 al 90’ (per i biancorossi ospiti doppietta di Palandri). Adesso, però, è già tempo di pensare al campionato con il Calasanzio che domani alle 18.15 è impegnato nel derby col Ponzano nel girone A di Firenze, mentre alle 15 il Galleno andrà dal Retignano, due punti sotto in classifica nel girone B di Lucca. Domenica alle 14.30, invece, per il raggruppamento B di Pisa il Ponte a Elsa sarà di scena a Santa Croce sull’Arno per proseguire la propria corsa di vertice. Tornando nel torneo fiorentino, sempre domani alle 14.30 il Marcialla City riceve il Vaglia mentre alle 15 trasferta a Impruneta per il Serravalle e alle 17.15 sfida a Firenze contro l’Eurocalcio per l’Avane. Infine, in quello pisano domani alle 14.30 il Gavena Giovani è atteso a Cascina dal Via di Corte.