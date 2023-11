TERZA CATEGORIA. Coppa provinciale. Le nuove qualificate

Si delinea il quadro delle semifinaliste di Coppa provinciale. Le formazioni lucchesi che accedono alla fase finale sono: San Lorenzo, Valfreddana, Atletico Castiglione e Sporting Forte dei Marmi.

Il San Lorenzo ha battuto in trasferta 3 a 1 lo Spianate, con i gol di Serafini, Vannucci e Pieri, mentre, per i padroni di casa, ha accorciato Bonaccorsi. Vittoria a suon di gol per il Valfreddana, sul proprio campo, contro il Cascio: 4 a 1. I ragazzi di Del Bianco hanno firmato questo successo con la doppietta di Sillah e i gol di Cissè e Lazzarini; per la formazione garfagnina ha segnato Cecchi. Finisce in parità la sfida tra Atletico Castiglione e New Team: 1 a 1. Per la formazione capolista del girone "B", rigore trasformato da Biggi, mentre il New Team ha pareggiato con Satti. Lo Sporting Forte dei Marmi ha, invece, battuto per 3 a 0 lo Stiava.

Le gare di semifinale si giocheranno il 24 gennaio, mentre la finalissima è prevista per il 28 febbraio.

Alessia Lombardi