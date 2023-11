TERza categoria. Domani c’è il derby della Valbisenzio

La LND ha invitato ogni società affiliata ad allestire almeno un seggiolino rosso sulla tribuna del proprio campo, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne fissata per oggi. E anche le formazioni di Terza Categoria lanceranno un messaggio simbolico. La capolista entrerà in scena domani: la Valbisenzio Academy disputerà alle 15 il derby con La Briglia Vaiano. E la prima della classe giocherà conoscendo il risultato della Polisportiva Naldi. Un altro verdetto legato alla lotta di vertice verrà emesso domenica, quando il Paperino San Giorgio terza forza del raggruppamento andrà nella tana del San Giusto attualmente quarto.

Colonnata-Tobbiana sarà il terzo posticipo domenicale.