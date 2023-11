TERZA CATEGORIA. Dopo lo stop forzato torna il campionato. Tris Stiava in Coppa

Dopo il rinvio della 5ª giornata causa maltempo (si recupererà sabato 23 dicembre), in Terza categoria si riparte dalla 6ª giornata dopo che in settimana si è giocata la gara di Coppa provinciale tra Stiava e SalaVetitia Seravezza FC che è stata vinta 3-0 dai gialloblù di casa al “Martellini“ (il triangolare si chiuderà mercoledì 22 novembre col decisivo Sporting Forte dei Marmi-Stiava che decreterà chi delle due andrà in semifinale).

Il campionato nel girone B di Lucca vede oggi in campo alle 14.30 proprio il derby Sporting Forte - Stiava (antipasto di Coppa) sul sintetico di via Versilia mentre sono in trasferta il Retignano (a Veneri) e il Bargecchia (a Vorno). Nel girone unico di Massa Carrara riposa il Seravezza FC (che poi recupererà mercoledì

il match della 4ª giornata con l’Attuoni Avenza) mentre giocano oggi

lo Sporting Marina (alle 14.30 alla Covetta contro l’Attuoni) e la Montagna Seravezzina (alle ore 16

a Minazzana col Tirrenia).