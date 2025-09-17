Terza categoria. Due gruppi: Piana e Valdiserchio nel girone "A». Nel "B» altre lucchesi con pistoiesi e fiorentine

Il Comitato lucchese della "Figc" ha diramato i gironi di Terza categoria che, come sempre ultimamente, saranno due.

Nel girone "A" sono state inserite Atletico Penarol, Badia Pozzeveri, Barga, Calcistica Popolare Trebesto, Casciana Poggio, Coreglia, Farneta, Giesse Barga, Lammari, Ligacutiglianese, Morianese, Pescaglia, San Vito, Spianate, Sporting Vagli e Villetta.

Nel girone "B" giocheranno: Aquila Sant’Anna, Atletico Marginone, Galleno, Lido di Camaiore, Lucca Ovest, Montagna Seravezzina, Non Ho Una Lira Viareggio, Pappiana, Pistoia Ovest, Retignano, San Lorenzo, Sporting Camaiore, Sporting Fortedeimarmi, Stiava, Veneri e Villa Basilica.

Da quest’anno entrambi i gironi sono composti da sedici squadre, con il girone "A" dove ci saranno le formazioni della Piana di Lucca e della Mediavalle e Garfagnana, mentre nel girone "B" altre squadre della Piana di Lucca con le pistoiesi e le fiorentine. Il Non Ho Una Lira Viareggio disputerà le proprie gare casalinghe il venerdì; mentre il Badia Pozzeveri giocherà sul proprio campo il lunedì.

Il primo appuntamento è la ventottesima Coppa provinciale, quinto Memorial Pierluigi Simi, Giancarlo Davini ed Enrico De Luca, che inizierà sabato prossimo, mentre il campionato prenderà il via sabato 4 ottobre. Ancora una volta sarà un campionato che regalerà emozioni, ma anche qualche sorpresa, soprattutto per quanto riguarda le nuove compagini che si presentano ai nastri di partenza.

Alessia Lombardi