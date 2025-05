Terza categoria: due Sporting fra campo e nuovi scenari. Forte sconfitto in finale. E torna già a Camaiore

In Terza categoria c’è uno Sporting (Forte dei Marmi) che chiude la sua prolungata stagione perdendo di msiura la finale playoff del girone unico di Massa Carrara e c’è uno Sporting (Camaiore) pronto a tornare in pista dopo un anno di stop ri-iscrivendosi al campionato sempre sotto l’egida della prima squadra camaiorese della famiglia Pardini neo-promossa in Serie D. Ma andiamo con ordine.

Sporting Forte. L’ultimo atto del post-season di Terza categoria, nel girone apuano, ha sorriso alla meritevole Gragnolese, che in regular season era arrivata quarta. La finale playoff che ha promosso in Seconda categoria Toscana i lunigianesi di Gragnola (frazione del Comune di Fivizzano) è stata vinta 2-1 contro la versiliese o Sporting Forte dei Marmi (che in campionato era giunta al quinto posto) nel match giocato sul campo neutro di Ricortola, a Marina di Massa, fra le due squadre che nelle semifinali playoff di girone del sabato precedente avevano entrambe sovvertito il pronostico spuntandola rispettivamente su Don Bosco Fossone e Monti. Nella finale la Gragnolese ha sbloccato il match subito al 4’ con Mattia Tedeschi ma poi è rimasta in 10 uomini già al quarto d’ora del primo tempo per l’espulsione di Cristian Pennucci. Nonostante l’inferiorità numerica per ben 75 minuti, la Gragnolese ha poi raddoppiato a fine secondo round, all’88’, grazie al subentrato Jacopo Ballerini. I nerazzurri fortemarmini allenati da Andrea Fiaschi hanno accorciato le distanze al 92’ con capitan Michele Ambrosi ma ormai era troppo tardi per recuperare lo svantaggio. Termina così la stagione, comunque molto positiva, di Francesco Tosi e compagni che il prossimo anno saranno ancora ai nastri di partenza della Terza categoria.

Sporting Camaiore. La novità nella prossima stagione di Terza potrebbe invece essere quella camaiorese, che in realtà sarebbe un ritorno dopo “un anno sabbatico“. Potrebbe infatti ripartire il progetto Sporting Camaiore, da un’idea di Michele Pardini... e l’allenatore potrebbe essere quel Francesco Orsetti appena venuto via dal Lido.