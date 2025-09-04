Terza categoria e Juniores provinciale. Ufficializzati i gironi
Sono stati definiti i gironi di Terza categoria il cui il cui inizio è fissato per il 5 ottobre. Delegazione Macerata:...
Sono stati definiti i gironi di Terza categoria il cui il cui inizio è fissato per il 5 ottobre.
Delegazione Macerata: Amatori Stese 2007, Eroica Santangelo in Pontano, Nova Tolentino, Audax Settempedana, Camerino-Castelraimondo, Carima Calcio Macerata, Corridoniense, Equipe Calcio Civitanova, Junior Montemilone, Moglianese, Montecosaro, Morrovalle, Nuova Pol. Colbuccaro, Petriolese, San Ginesio, Sforzacosta 2010. Delegazione di Ancona: Amatori Appignano, Amatori Porto Potenza, Atletico Ancona 1983, Atletico Conero Numana, Europa Loreto, Juniorcalcioancona, Loreto, Monteluponese, Nuova Aquila Ancona, Nuova Fc di Chiesanuova, Ponterosso Ancona, Real Porto Senigallia, Real Vallone Senigallia, Treiese, Union Picena di Potenza Picena.
È stato definito anche il girone del campionato juniores provinciale. Girone C: Adriatica Portorecanati, Appignanese, Caldarola, Cingolana San Francesco, Folgore Castelraimondo, Loreto, Moglianese, Montemilone Pollenza, Passatempese, Potenza Picena, Santa Maria Apparente, Villa Musone.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su