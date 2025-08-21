Terza Categoria. Ecco i due gironi. Si parte il 13 settembre

Il Crer ha reso note le formazioni che hanno perfezionato l’iscrizione al campionato di Terza Categoria – che inizia il 13 settembre, la Coppa il 30 agosto – e la composizione dei due gironi ravennati da 14 squadre l’uno: 26 del territorio e due, per completare l’organico, in arrivo dal comprensorio imolese. Come già accaduto nelle ultime stagioni, la divisione dei gironi non è per vicinanza geografica ma per il giorno in cui si disputa la partita. Per cui il girone A disputerà le gare nella giornata di sabato mentre quello B la domenica. Nel girone A dieci conferme rispetto alla stagione conclusa a giugno. Per il momento ha dato l’addio il Lectron che non parteciperà a campionati federali mentre il Mordano Bubano dopo la parentesi ravennate torna sotto l’egida bolognese. Non ci saranno più, ovviamente, le neopromosse Junior Cervia, Godo e San Zaccaria sostituite dalla novità assoluta dei faentini del Real Mamante – protagonista sino ad ora nei campionati amatoriali – dal ritorno dell’Atletico Lugo e dalle seconde squadre di Sant’Alberto e Cervia United, cui si aggiunge il Faenza che, però, giocherà nel girone B. Girone B che ha perso le tre neopromosse, ovvero Lugo, Giovanili Santerno e Real Voltanese, che sono state sostituite – oltre che dal Faenza – dalla Jcr Juvenilia, unica formazione tra tutte le 28 che partecipano alla Terza, retrocessa dalla categoria superiore, dopo aver perso i playout contro il Bagnara. Girone A: Wild Bagnara, Giovecca, Real Mamante, Coyotes, Atletico Lugo, Stella Azzurra, Saline Romagna, Pol. Camerlona, Sant’Alberto, Marradese, Cral Mattei, Atlas S. Stefano, Cervia United, Lido Adriano. Girone B: Endas Monti, Sporting Lugo, Biancanigo, Villanova, Conselice, Bisanzio, Prada, Ulisse & Penelope, Vatra, Porto Corsini, Compagnia dell’Albero, Faenza, Sporting Castel Guelfo, Juvenilia.

u.b.