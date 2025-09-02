Terza categoria. Ecco il campionato, nuove squadre al via

Si alza il sipario anche su questo campionato che vedrà la presenza di squadre di nuova affiliazione. L’ultima serie della lunga scalinata sta avendo sempre più attenzione. Queste le nuove iscritte: Caldine (giocherà sul sussidiario dello stadio Poggioloni alle Caldine), Virtus Lilliano (giocherà al campo sportivo della Casa del Popolo di Grassina), V Razzi (squadra del comprensorio di Sesto Fiorentino, con la prima lettera del nome che significa cinque in numeri romani), Gavena Giovani (del comprensorio empolese), Antellese calcio (con sede e campo da calcio al Circolo Ricreativo di Antella), Us Sales Calcio di nuova affiliazione. Il campionato è promosso dalla Delegazione Provinciale di Firenze e vede la composizione di due gironi, mentre la Coppa sarà ad eliminazione diretta con la formula dei triangolari e degli accoppiamenti.

Altre novità vedono il Firenze Sud non iscriversi alla Seconda categoria e avrà come prima squadra la formazione Juniores. Anche il Sant’Agata rinuncia per problemi ad allestire una squadra competitiva.

F. Que.